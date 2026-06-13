Сын эксгумировал тело «отца» и обнаружил, что 40 лет оплакивал незнакомца

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Алена Куликова
Алена Куликова 47 0

Первоначально останки опознали по зубным картам.

Хотел узнать правду об отце, а нашел незнакомца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Мужчина похоронил незнакомца вместо отца и узнал об этом спустя 37 лет

Житель Калифорнии Марк Уэллс эксгумировал останки, которые его семья считала телом его отца Дейла Уэйна Уэллса, пропавшего в 1985 году. Результаты анализа ДНК показали, что в могиле находится другой человек. Об этом сообщили SWNS.

Марку было 12 лет, когда мать сообщила ему о смерти отца на охоте. Позже он узнал, что в свидетельстве о смерти причиной значилось «неизвестно». В 2019 году Марк добился эксгумации. ДНК из костей сравнили с образцом сестры Дейла. Тест исключил родство.

«Я пришел в ярость, когда узнал. Я думал: во-первых, это не мой отец в земле, а во-вторых, значит ли это, что он все еще жив», — рассказал Марк.

Марк Уэллс заявил, что хочет получить два ответа: жив ли его отец, и если нет, то что с ним произошло. Он также выразил недовольство действиями полиции, предположив, что ошибочное опознание могло быть использовано для формального закрытия дела о пропавшем без вести.

Офис шерифа округа Плейсер заявил, что первоначально останки опознали по зубным картам. Дело о пропаже Дейла Уэллса открыто заново. Личность похороненного человека не установлена.

На данный момент местонахождение Дейла Уэйна Уэллса неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие версии могут быть в деле о пропаже семьи Усольцевых.

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