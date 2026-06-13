Собянин рассказал о современном оснащении обновленных школ Москвы

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Алена Куликова
Алена Куликова 29 0

Учителя уже проходят курсы повышения квалификации.

Собянин: дети смогут программировать БПЛА

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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В московских школах, которые реконструируют по программе «Моя школа», оборудуют специализированные IT-кабинеты. В них установят свыше четырех тысяч единиц новой техники, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Для ребят, которые увлекаются инженерией, подготовят станки лазерной резки и гравировки, а также 3D-принтеры и 3D-сканеры. С их помощью школьники смогут создавать объемные модели.

Начинающие программисты роботов получат доступ к учебным мини-роботам, выполненным в виде божьих коровок. Для более подготовленных учеников закупят расширенные робототехнические наборы, позволяющие собирать мобильные и механические устройства, включая модели конвейерных линий.

«В школах организуют около 80 таких специализированных пространств, где ребята в безопасных и комфортных условиях под контролем педагогов смогут программировать, собирать и запускать роботов и БПЛА», — рассказал мэр Москвы.

Учителя, которые будут работать с новым оборудованием, уже проходят курсы повышения квалификации. Оснащение школ такой техникой соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее Сергей Собянин сообщил о 75-летии Института Генплана Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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