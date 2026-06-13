Собянин рассказал о знаковых проектах Института генплана Москвы

|
Алена Куликова
Алена Куликова 32 0

В институте работают более полутора тысяч специалистов.

Собянин рассказал о знаковых проектах Института генплана

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Институту Генплана Москвы исполнилось 75 лет. Эта организация занимается разработкой градостроительной документации, которая определяет облик столицы на годы вперед. Мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС сообщил, что именно здесь формируется основа для развития города.

В штате института работают более полутора тысяч специалистов. Их задача — совмещать стремительное развитие Москвы с сохранением ее исторического облика.

Сотрудники института спроектировали ключевые транспортные проекты столицы. Среди них Большая кольцевая линия метро, Московский скоростной диаметр, Северо-Западная хорда, Третье транспортное кольцо, проспект Багратиона и Южная рокада.

Также специалисты участвовали в создании Московского центрального кольца и диаметров. Сейчас они работают над продлением действующих линий метро и строительством новых.

«В ближайшие годы на карте появятся Рублево-Архангельский и Бирюлевский радиусы», — рассказал Сергей Собянин.

Опыт московского института используют более 20 городов страны. При подготовке документов специалисты применяют онлайн-платформу «Мой город», где жители могут оставлять предложения по развитию территорий. Мэр поздравил сотрудников с юбилеем и поблагодарил за совместную работу.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реставрации церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:43
Россиянам напомнили о правилах газовой безопасности перед отпуском
14:38
«Не могу есть и глотать воду»: самочувствие комика Элдоса резко ухудшилось
14:37
Пушилин: ВСУ нанесли серьезный ущерб национальному парку «Святые горы» в ДНР
14:30
Россиянка Миронова стала 16‑кратной чемпионкой мира по бильярду
14:26
Задержан пособник террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»
14:16
Неудобная правда? Почему в США призывали разведку скрывать сообщения об НЛО

Сейчас читают

«Кайфаните»: Волкова призвала женщин перестать «исправлять» облик
Горбатого кита вызволили из сетей у берегов Мурманской области
Ольга Бузова показала травмированную ногу после экстренной операции
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео