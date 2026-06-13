Собянин рассказал о знаковых проектах Института генплана Москвы

Институту Генплана Москвы исполнилось 75 лет. Эта организация занимается разработкой градостроительной документации, которая определяет облик столицы на годы вперед. Мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС сообщил, что именно здесь формируется основа для развития города.

В штате института работают более полутора тысяч специалистов. Их задача — совмещать стремительное развитие Москвы с сохранением ее исторического облика.

Сотрудники института спроектировали ключевые транспортные проекты столицы. Среди них Большая кольцевая линия метро, Московский скоростной диаметр, Северо-Западная хорда, Третье транспортное кольцо, проспект Багратиона и Южная рокада.

Также специалисты участвовали в создании Московского центрального кольца и диаметров. Сейчас они работают над продлением действующих линий метро и строительством новых.

«В ближайшие годы на карте появятся Рублево-Архангельский и Бирюлевский радиусы», — рассказал Сергей Собянин.

Опыт московского института используют более 20 городов страны. При подготовке документов специалисты применяют онлайн-платформу «Мой город», где жители могут оставлять предложения по развитию территорий. Мэр поздравил сотрудников с юбилеем и поблагодарил за совместную работу.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реставрации церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице.

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