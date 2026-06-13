КамАЗ на полном ходу влетел в маршрутку в Подмосковье

Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

В подмосковном Одинцове произошло лобовое столкновение грузовика и маршрутного такси. По предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу, где на полном ходу врезался в пассажирскую «Газель», сообщили в канале подмосковной полиции в мессенджере МАКС.

Один человек от полученных повреждений скончался на месте аварии. Еще 12 пассажиров маршрутки с ранениями разной степени тяжести были срочно госпитализированы. Инцидент случился на втором километре Луцинского шоссе.

Сейчас на месте ДТП работают инспекторы Госавтоинспекции. Они изучают обстановку, опрашивают возможных свидетелей и фиксируют все детали происшествия. Причины, заставившие водителя грузовика выехать на встречную полосу, пока не называются — их предстоит выяснить в ходе проверки.

Одинцовская городская прокуратура уже начала собственное расследование и взяла ситуацию под контроль. По итогам всех разбирательств будет принято процессуальное решение согласно законодательству.

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