КамАЗ на полном ходу влетел в маршрутку в Подмосковье

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Алена Куликова
Алена Куликова 96 0

Водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью».

КамАЗ влетел в маршрутку в Одинцово: 1 погиб, 12 ранены

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

В подмосковном Одинцове произошло лобовое столкновение грузовика и маршрутного такси. По предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу, где на полном ходу врезался в пассажирскую «Газель», сообщили в канале подмосковной полиции в мессенджере МАКС.

Один человек от полученных повреждений скончался на месте аварии. Еще 12 пассажиров маршрутки с ранениями разной степени тяжести были срочно госпитализированы. Инцидент случился на втором километре Луцинского шоссе.

Сейчас на месте ДТП работают инспекторы Госавтоинспекции. Они изучают обстановку, опрашивают возможных свидетелей и фиксируют все детали происшествия. Причины, заставившие водителя грузовика выехать на встречную полосу, пока не называются — их предстоит выяснить в ходе проверки.

Одинцовская городская прокуратура уже начала собственное расследование и взяла ситуацию под контроль. По итогам всех разбирательств будет принято процессуальное решение согласно законодательству. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Свердловской области 11-летний мальчик разбился на электросамокате.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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