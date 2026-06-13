«Потерпели катастрофическое поражение»: Орбан признал ошибки «Фидес» на выборах

Орбан: партия «Фидес» потерпела катастрофическое поражение на выборах

Партия «Фидес» допустила серьезные ошибки во время предвыборной кампании. Это признал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, политическая сила проиграла борьбу за внимание молодежи в цифровом пространстве, что стало одной из причин поражения. На съезде «Фидес» приняли документ, в который вошли десять заявлений по итогам выборов. Как отметил Орбан, партия слишком поздно оценила преимущества соперников и не изменила стратегию.

«Предвыборная кампания не сработала, оппонент оказался гораздо привлекательнее. Мы шли к победе до самого конца, не замечая преимуществ оппонента, поэтому не стали корректировать стратегию кампании», — сказал Орбан.

К тому же он признал, что «Фидес» недооценила вероятность высокой явки и мобилизационные возможности партии «Тиса». Кроме того, по словам Орбана, партия не смогла эффективно ответить на кампанию, направленную против нее.

Отдельно бывший премьер указал на провал в интернете и соцсетях. Он заявил, что партия уступила соперникам в борьбе за молодую аудиторию.

«Мы потерпели катастрофическое поражение в цифровом пространстве, провалили борьбу за внимание молодежи», — признал он.

При этом Орбан заявил, что прежнее правительство смогло подготовить стратегию на фоне экономической стагнации в Европе. По его словам, власти не брали на себя невыполнимые экономические обязательства.

Экс-премьер отметил, что в Венгрии сложилась новая политическая ситуация: либеральному правительству теперь противостоит национально ориентированная оппозиция.

Также Орбан признал, что после 16 лет у власти «Фидес» пока «неспособна быть успешной оппозиционной партией». По его словам, партии предстоит серьезная работа, чтобы адаптироваться к новой роли.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил правительство Орбана во лжи по вопросам миграции.

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