В МИД России заявили о тяжелейшем кризисе в истории НАТО

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 84 0

Поводом для такой оценки стал совещательный референдум по вопросу членства Словении в альянсе.

В МИД России заявили о тяжелейшем кризисе в истории НАТО

Фото: © Getty Images/ picture alliance / Contributor

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Внутри НАТО наблюдается тяжелейший кризис за всю историю существования альянса. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

Дипломат прокомментировал инициативу председателя Государственного собрания Словении Зорана Стевановича о проведении в ноябре референдума по вопросу дальнейшего членства страны в НАТО одновременно с выборами в местные органы власти.

Пилипсон отметил, что реализация этой идеи пока выглядит маловероятной, а возможный референдум не имеет очевидных последствий, поскольку словенское законодательство допускает по вопросам обороны и безопасности только совещательный формат, который фактически является опросом общественного мнения.

По словам представителя МИД РФ, само обсуждение подобной инициативы свидетельствует о наличии кризиса внутри НАТО. Он также заявил, что углублению противоречий способствует обострение разногласий между наиболее влиятельными участниками блока.

Пилипсон добавил, что публичные дискуссии в таких странах, как Словения, следует рассматривать как отражение внутренних разногласий в альянсе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерий Залужный заявил о проблемах НАТО с подготовкой к современным конфликтам. Бывший главнокомандующий ВСУ отметил, что альянс, по его мнению, продолжает использовать устаревшие подходы и доктрины. Также Залужный заявил, что Украина не станет членом НАТО, несмотря на прежние обещания западных союзников.

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