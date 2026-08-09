В МИД России заявили о тяжелейшем кризисе в истории НАТО
Поводом для такой оценки стал совещательный референдум по вопросу членства Словении в альянсе.
Фото: © Getty Images/ picture alliance / Contributor
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Внутри НАТО наблюдается тяжелейший кризис за всю историю существования альянса. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.
Дипломат прокомментировал инициативу председателя Государственного собрания Словении Зорана Стевановича о проведении в ноябре референдума по вопросу дальнейшего членства страны в НАТО одновременно с выборами в местные органы власти.
Пилипсон отметил, что реализация этой идеи пока выглядит маловероятной, а возможный референдум не имеет очевидных последствий, поскольку словенское законодательство допускает по вопросам обороны и безопасности только совещательный формат, который фактически является опросом общественного мнения.
По словам представителя МИД РФ, само обсуждение подобной инициативы свидетельствует о наличии кризиса внутри НАТО. Он также заявил, что углублению противоречий способствует обострение разногласий между наиболее влиятельными участниками блока.
Пилипсон добавил, что публичные дискуссии в таких странах, как Словения, следует рассматривать как отражение внутренних разногласий в альянсе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерий Залужный заявил о проблемах НАТО с подготовкой к современным конфликтам. Бывший главнокомандующий ВСУ отметил, что альянс, по его мнению, продолжает использовать устаревшие подходы и доктрины. Также Залужный заявил, что Украина не станет членом НАТО, несмотря на прежние обещания западных союзников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
56%
Нашли ошибку?