Российские военные нанесли удары по аэродрому и объектам ТЭК Украины

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

Удары по целям наносили оперативно-тактическая авиация, а также ударные беспилотники.

Армия России нанесла удары по объектам ТЭК Украины

Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia

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Российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военному аэродрому. Об этом сообщило Минобороны России в канале в мессенджере МАКС.

В министерстве уточнили, что удары по целям наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, военному аэродрому», — говорится в сводке.

Кроме того, российские подразделения поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего, согласно данным Минобороны, цели были поражены в 164 районах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Херсонской области. В Минобороны России заявили, что для поражения целей применялись авиационные бомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500. Также был уничтожен пункт временной дислокации 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Антоновке Херсонской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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