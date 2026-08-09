Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород выросло до пяти

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 58 0

В городе продолжают устранять последствия ночных ударов.

Атака ВСУ на Белгород 9 августа: что известно

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР Атака беспилотников на регионы России

Количество погибших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере МАКС.

Во время разбора конструкций многоквартирного дома, охваченного огнем, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Еще один пострадавший, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

Также сообщается о трех раненых в городе Шебекино. Они получили травмы после детонации беспилотника на территории предприятия. Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы территориальной обороны.

У одного из мужчин диагностировали сквозное осколочное ранение мягких тканей и повреждение височной области. Его состояние оценивается как тяжелое. Второй пострадавший получил осколочные ранения грудной клетки, скуловой области и коленного сустава, ему назначено амбулаторное лечение. У третьего мужчины выявили проникающее ранение головы и термические ожоги, его состояние также тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Новороссийск подвергся атаке беспилотников. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что обломки дронов упали на территории двух предприятий и частный дом в поселке Верхнебаканском. После падения фрагментов на одном из объектов загорелась хозяйственная постройка. Пожар был ликвидирован, информации о погибших и пострадавших не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
26 июл
Лантратова: иностранные журналисты скрывали слезы за очками в Старобельске
3 июл
Ранены 12 женщин: подробности атаки ВСУ на автобус в Лисичанске ЛНР
1 июл
Народный фронт отправил гумпомощь Старобельскому колледжу
29 июн
Верховный комиссар ООН ответил на письмо Лантратовой о трагедии в Старобельске
13 июн
Додик назвал цель удара ВСУ по Старобельску: раскрыт план преступников
9 июн
Достигли дна: Небензя заявил о запредельном цинизме ООН в вопросе Старобельска
8 июн
«Очередное кровавое преступление»: Небензя об атаке ВСУ на автобус в Енакиево
6 июн
Россия готова организовать приезд делегации ООН в Старобельск
5 июн
«Ни одного военного объекта»: Путин об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
4 июн
«Соучастие Запада»: Хелали объяснил молчание иностранных СМИ о Старобельске
+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:55
Первая помощь: что делать при отравлении арбузом или дыней
4:19
Средства ПВО ликвидировали восемь дронов ВСУ на подлете к Москве
3:50
В России с сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми
3:06
«Висел глаз на сухожилиях»: Бочкарева вспомнила жуткий случай из школьных лет
2:44
Названы регионы с самыми высокими средними пенсиями у работающих граждан
1:39
Не просто вредители: какую опасность для человека преследуют испанские слизни

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
Эльба в Германии обмелела и обнажила «камни голода»
«Всегда будут новые Вали Карнавал»: Боня раскритиковала культ молодости
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео