Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород выросло до пяти
В городе продолжают устранять последствия ночных ударов.
Фото: © РИА Новости/Антон Вергун
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Количество погибших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере МАКС.
Во время разбора конструкций многоквартирного дома, охваченного огнем, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Еще один пострадавший, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.
Также сообщается о трех раненых в городе Шебекино. Они получили травмы после детонации беспилотника на территории предприятия. Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы территориальной обороны.
У одного из мужчин диагностировали сквозное осколочное ранение мягких тканей и повреждение височной области. Его состояние оценивается как тяжелое. Второй пострадавший получил осколочные ранения грудной клетки, скуловой области и коленного сустава, ему назначено амбулаторное лечение. У третьего мужчины выявили проникающее ранение головы и термические ожоги, его состояние также тяжелое.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Новороссийск подвергся атаке беспилотников. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что обломки дронов упали на территории двух предприятий и частный дом в поселке Верхнебаканском. После падения фрагментов на одном из объектов загорелась хозяйственная постройка. Пожар был ликвидирован, информации о погибших и пострадавших не поступало.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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