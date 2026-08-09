СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Белгород

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 189 0

Следователи устанавливают обстоятельства удара по гражданским объектам, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Белгород

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки беспилотников на гражданские объекты в Белгороде. Об этом 9 августа сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело об атаке ВСУ на гражданские объекты Белгорода», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

По данным следствия, 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по многоквартирным домам, административным зданиям и объектам социальной инфраструктуры Белгорода.

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). В СК заявили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных лиц.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели трех мирных жителей в результате ночной атаки беспилотников на город. По его словам, за прошедшие сутки ВСУ 146 раз атаковали территорию региона. Удары пришлись по 21 муниципальному округу.

Кроме того, в Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском округах ранения получили девять человек. Также фиксировались атаки с применением артиллерии, авиации, реактивных систем залпового огня и сбросов взрывных устройств с беспилотников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Новороссийск подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

В результате падения частей дронов были повреждены территории двух предприятий и частный дом в поселке Верхнебаканском. На одном из объектов загорелась хозяйственная постройка, однако прибывшие пожарные полностью ликвидировали возгорание.

По словам Кравченко, жертв и пострадавших нет. Во время атаки в городе работала система ПВО, звучала сирена, а экстренные службы были переведены в режим максимальной готовности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:55
Первая помощь: что делать при отравлении арбузом или дыней
4:19
Средства ПВО ликвидировали восемь дронов ВСУ на подлете к Москве
3:50
В России с сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми
3:06
«Висел глаз на сухожилиях»: Бочкарева вспомнила жуткий случай из школьных лет
2:44
Названы регионы с самыми высокими средними пенсиями у работающих граждан
1:39
Не просто вредители: какую опасность для человека преследуют испанские слизни

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
Эльба в Германии обмелела и обнажила «камни голода»
«Всегда будут новые Вали Карнавал»: Боня раскритиковала культ молодости
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео