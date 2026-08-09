СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Белгород

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки беспилотников на гражданские объекты в Белгороде. Об этом 9 августа сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело об атаке ВСУ на гражданские объекты Белгорода», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

По данным следствия, 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по многоквартирным домам, административным зданиям и объектам социальной инфраструктуры Белгорода.

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). В СК заявили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных лиц.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели трех мирных жителей в результате ночной атаки беспилотников на город. По его словам, за прошедшие сутки ВСУ 146 раз атаковали территорию региона. Удары пришлись по 21 муниципальному округу.

Кроме того, в Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском округах ранения получили девять человек. Также фиксировались атаки с применением артиллерии, авиации, реактивных систем залпового огня и сбросов взрывных устройств с беспилотников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Новороссийск подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

В результате падения частей дронов были повреждены территории двух предприятий и частный дом в поселке Верхнебаканском. На одном из объектов загорелась хозяйственная постройка, однако прибывшие пожарные полностью ликвидировали возгорание.

По словам Кравченко, жертв и пострадавших нет. Во время атаки в городе работала система ПВО, звучала сирена, а экстренные службы были переведены в режим максимальной готовности.

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