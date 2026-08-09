Опубликованное с Хаменеи видео оказалось снято до его назначения лидером Ирана

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 60 0

Моджтаба Хаменеи в настоящее время не появляется на публике по соображениям безопасности.

В Иране показали старое видео с Моджтабой Хаменеи

Фото: Abaca Press/ТАСС

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Видео с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, опубликованное СМИ, было записано еще до его вступления в должность. Об этом ТАСС сообщил иранский источник.

Собеседник агентства уточнил, что Хаменеи находится в хорошем состоянии здоровья, а отсутствие публичных появлений связано с вопросами безопасности.

В воскресенье, 9 августа, иранское агентство Mehr опубликовало кадры, на которых Моджтаба Хаменеи беседует с группой людей. На видео собравшиеся внимательно слушают его, однако место и дата съемки не указывались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран с помощью ракеты атаковал судно, связанное с национальной нефтяной компанией Абу-Даби, во время его прохода через Ормузский пролив.

По данным агентства WAM, в результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал. В МИД ОАЭ заявили, что произошедшее нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о защите свободы судоходства. Власти ОАЭ призвали прекратить атаки в регионе и обеспечить полное открытие Ормузского пролива для свободного судоходства.

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