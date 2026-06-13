Любовь к собаке убила: в Британии мужчина погиб во время спасения питомца

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 67 0

Гарет Джонс играл с любимцем на пляже в мяч, после чего игрушку сдуло ветром в воду.

Как любовь к собакам оборачивалась хозяевам смертью

Фото: www.globallookpress.com/Armin Weigel

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В Великобритании мужчина утонул во время спасения питомца из моря

В Великобритании 69-летний Гарет Джонс утонул, когда пытался спасти свою собаку из моря. Трагедия случилась на пляже в Брайтоне, расположенном на берегу пролива Ла-Манш (Английский канал). Об этом рассказало издание Mirror.

Несчастный случай произошел в январе 2021 года. Тогда Джонс играл со своей собакой по кличке Конни и бросал ей теннисный мяч. Однако в один момент мяч унесло ветром прямо в воду. Активная собака сразу побежала за игрушкой, а хозяин — за ней следом.

Выбраться на берег мужчина уже не смог. Спасти животное у него также не вышло. К поискам подключились спасательные службы и сотни местных жителей.

Питомца пожилого мужчины обнаружили на том же пляже на следующий день. Собака была засыпана песком. Тело ее хозяина обнаружили спустя два дня в 28 километрах от места трагедии.

Сын погибшего Робби позже посмотрел запись с камеры видеонаблюдения, доступ к которой ему предоставила полиция. По его словам, отцу хватило меньше минуты, чтобы исчезнуть в воде. Робби рассказал, что сначала мужчину ударили две волны в правое плечо, затем накрыла третья, после чего он больше не появлялся в зоне видимости. Он подчеркнул, что запись длилась всего 54 секунды, хотя Гарет был крепким человеком, играл в теннис и хорошо плавал.

После гибели отца Робби начал посещать школы и рассказывать детям о безопасности на воде. Он предупредил, что нельзя бросаться в море вслед за человеком или животным, даже если кажется, что помощь нужна немедленно. По словам Робби, в большинстве случаев собаки сами выбираются из воды. В такой ситуации нужно оставаться на берегу, вызвать береговую охрану и доверить спасение профессионалам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как собака съела ногу хозяина и обглодала его лицо.

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