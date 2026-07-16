Стук в дверь: 25-летний мужчина внезапно умер через несколько минут после обеда

Mirror: 25-летний мужчина внезапно умер через несколько минут после обеда

В Великобритании 25-летний Райан Картер скоропостижно скончался в собственной постели спустя всего несколько минут после обычного обеда. Об этом сообщило Mirror.

По словам матери погибшего Сью Картер, в день трагедии ее сын чувствовал себя абсолютно здоровым и не проявлял никаких признаков недомогания. После приема пищи молодой человек вместе со своей девушкой поднялся в спальню.

Спутница Райана вышла из комнаты буквально на пару минут, а когда вернулась, обнаружила его уже бездыханным. Несмотря на экстренные меры и проведение сердечно-легочной реанимации до прибытия медицинской авиации, спасти мужчину не удалось.

Как позднее показало вскрытие, видимых причин для смерти не было. Создавалось впечатление, что человек просто уснул.

Затем выяснилось, что всему виной было редкое и скрытое заболевание сердца. Оно может развиваться в период полового созревания.

Сью Картер рассказала, что узнала о патологии только после обращения в благотворительную организацию CRY.

«Когда некоторые подростки проходят через период полового созревания, их сердечный ритм может измениться. Если у них есть недиагностированная слабость сердца или ведущих к нему сосудов, это изменение в конечном итоге может привести к остановке сердца», — отметила женщина.

Мать была глубоко потрясена статистикой, согласно которой еженедельно от подобных проблем погибает около 35 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Чтобы предотвратить новые жертвы, Сью организовала сбор средств на проведение кардиологических обследований для молодежи, так как эта процедура не финансируется государством.

Райан Картер изучал экономику в колледже и вел активную общественную жизнь. Мать описывает его как очень заботливого человека, который увлекался вопросами экологии, занимался волонтерством в береговой охране и помогал бездомным.

Обследования, организованные его матерью в память о сыне, уже принесли результаты. Во время первого же дня скрининга у 25 молодых людей были выявлены риски, требующие дальнейшего медицинского вмешательства.

Сью Картер, номинированная за свою деятельность на премию Pride of Britain, продолжает призывать молодежь проходить диагностику, которая занимает всего несколько минут, но способна предотвратить остановку сердца.

Она подчеркивает, что такие проверки жизненно необходимы, чтобы другие семьи не столкнулись с «ужасающим стуком в дверь», приносящим весть о гибели близкого.

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