Не знал о своей смерти: во Франции фермер числился мертвым 32 года

France 3: во Франции фермер числился мертвым 32 года по документам

Фермер с юга Франции узнал, что в течение 32 лет числился в государственных системах умершим. Об этом рассказал телеканал France 3.

Мужчина по имени Патрис проживает с семьей в департаменте Верхняя Луара. Его история может показаться совершенно невероятной: отец семейства все это время был жив, однако в официальных документах проходил как умершее лицо с 1994 года.

Про эту странную ошибку семья узнала только в апреле текущего года. Тогда из коммерческого суда пришло письмо с требованием привести в порядок данные по сельскохозяйственному кооперативу. В документах указали, что управляющий, то есть сам Патрис, якобы умер.

Суд предупредил, что, если сведения не исправят, предприятие могут исключить из реестра. Именно после этого фермер понял, что много лет числился мертвым в базах страны.

После обращения мужчины суд предположил, что в семье мог быть умерший человек с таким же именем. Однако Патрис опроверг эту догадку. Затем канцелярия суда запросила у него выписку из актовой записи о рождении, чтобы перепроверить данные.

Семья направила все необходимые документы. При этом, как отметил France 3, никто пока так и не смог объяснить, из-за чего произошла ошибка и почему она сохранялась больше трех десятилетий.

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