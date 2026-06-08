«У нее был роман»: вдовец пытается разгадать тайну спустя годы после смерти жены

NYP: вдовец стал подозревать свою жену в измене после ее смерти

Иногда вопросы о прошлом не отпускают даже спустя десятилетия. Именно с такой проблемой столкнулся мужчина, который обратился за советом в рубрику Dear Abby издания New York Post. Он уверен, что покойная жена скрывала от него роман, но узнать правду теперь почти невозможно — предполагаемый любовник тоже умер.

Странная дружба длиной в годы

Автор письма рассказал, что был женат более 40 лет. По его словам, однажды у супруги появился близкий друг-мужчина, отношения с которым всегда вызывали у него подозрения.

Хотя жена уверяла, что их связывает исключительно дружба, муж так и не смог избавиться от сомнений. Особенно его настораживало, что они регулярно общались и проводили время вместе.

Со временем мужчина смирился с ситуацией и решил не разрушать семью подозрениями. Однако вопрос так и остался без ответа.

Тайна, которую уже невозможно раскрыть

Несколько лет назад жена автора письма умерла. Позже скончался и тот самый мужчина, которого вдовец считал возможным соперником.

Казалось бы, история должна была остаться в прошлом, однако произошло обратное.

После смерти супруги мужчина все чаще начал возвращаться мыслями к их браку и задаваться вопросом, была ли она ему верна. Он признался, что до сих пор испытывает боль из-за неопределенности.

«Я думаю, что у моей жены был роман, но теперь уже никогда не узнаю правду», — написал он.

По словам мужчины, его мучает не столько сам факт возможной измены, сколько невозможность получить окончательный ответ.

Стоит ли искать доказательства?

Вдовец рассказал, что иногда задумывается о том, чтобы попытаться найти старые письма, документы или другие следы отношений между женой и ее другом. Однако он не уверен, что это принесет ему облегчение.

Мужчина признался, что любит покойную супругу и до сих пор хранит о ней теплые воспоминания. Именно поэтому его разрывают противоречивые чувства: с одной стороны, он хочет узнать правду, с другой — боится разрушить память о женщине, с которой прожил большую часть жизни.

Что ответила эксперт

Колумнистка Dear Abby посоветовала мужчине задуматься над тем, что именно изменит правда, если он все-таки ее узнает.

По мнению журналистки, даже если роман действительно был, сейчас уже невозможно что-либо исправить. Более того, попытки докопаться до истины могут лишь усилить душевную боль.

Она напомнила, что за десятилетия брака супруги наверняка пережили гораздо больше хороших моментов, чем тех, которые вызывают подозрения сегодня.

Эксперт предложила сосредоточиться на счастливых воспоминаниях о совместной жизни, а не на поиске ответов, которые, возможно, так никогда и не будут найдены.

Почему прошлое продолжает беспокоить

Психологи отмечают, что после смерти близкого человека люди нередко начинают переосмысливать отношения и вспоминать события, которые раньше казались незначительными. Неразрешенные вопросы могут со временем становиться даже более болезненными, чем при жизни партнера.

При этом стремление узнать абсолютную правду не всегда помогает пережить утрату. Иногда человеку приходится принимать тот факт, что некоторые тайны так и останутся нераскрытыми.

История вдовца вызвала большой отклик у читателей именно потому, что многие сталкивались с похожими чувствами: когда любовь, воспоминания и сомнения продолжают существовать одновременно, а ответ на главный вопрос уже невозможно получить.

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