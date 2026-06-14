Есть риски: почему диабетикам важно проверять уровень витамина B12

Эндокринолог Томилова: метформин вымывает витамин B12 из организма

Содержащие метформин препараты, которые миллионы людей по всему миру принимают для контроля уровня сахара при диабете второго типа, могут провоцировать опасный дефицит витамина B12 в организме. Об этом в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказала врач-эндокринолог Алина Томилова.

«Точный механизм развития дефицита до конца не изучен, однако большинство исследований (показывают. — Прим. ред.), что препарат нарушает сложный процесс всасывания витамина B12 в кишечнике», — рассказала Томилова.

Снижение уровня витамина происходит постепенно и зависит от индивидуальных особенностей человека. Однако в группу риска в первую очередь попадают пациенты, принимающие препарат более четырех-пяти лет, пожилые люди, а также те, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Коварство дефицита B12 заключается в том, что на ранних стадиях он протекает незаметно, а его первые признаки в виде хронической усталости, ухудшения памяти, покалывания и онемения в конечностях очень легко перепутать с проявлениями самого сахарного диабета.

Эндокринолог подчеркнула, что пациентам ни в коем случае нельзя самостоятельно отменять жизненно важный препарат, ведь его польза все равно превышает возможные риски. Вместо этого необходимо просто держать ситуацию под контролем специалистов.

«Рекомендую обсудить с вашим лечащим врачом необходимость регулярного контроля уровня витамина B12, особенно если вы находитесь в группе риска или принимаете метформин уже несколько лет», — сказала Томилова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что регулярное употребление фруктов и овощей может снизить риск развития преддиабета на 18%. В этих продуктах содержатся витамины, минералы и пищевые волокна, которые улучшают чувствительность к инсулину и помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

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