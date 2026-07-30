Есть ли риски? Законно ли покупать Telegram Premium в России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 1 024 0

После внесения Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов у пользователей появились вопросы о работе мессенджера.

Можно ли покупать Telegram Premium в России

Фото: www.globallookpress.com/Pavlo Gonchar

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Адвокат Кутузова: покупка Telegram Premium не запрещена для россиян

Покупка подписки Telegram Premium в России не считается нарушением закона и не влечет ответственности для пользователей. Об этом сообщила адвокат Екатерина Кутузова в беседе с 5-tv.ru.

«Правовой статус основателя Telegram Павла Дурова* или наличие уголовных дел в отношении него не означает автоматического запрета на использование мессенджера или его отдельных функций», — пояснила Кутузова.

Она добавила, что ограничения могут появиться только в случае принятия отдельного нормативного акта, который будет напрямую запрещать оплату сервиса или устанавливать ответственность за такие действия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. До этого ему предъявили обвинение по делу о содействии террористической деятельности Украины.

Поводом для расследования стала деятельность чат-бота «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» в Telegram, который ранее включили в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Кроме того, ФСБ России заявила, что администрация Telegram не удалила ряд каналов, чатов и ботов, которые, по данным ведомства, использовались украинскими спецслужбами и террористическими организациями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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