Средства ПВО сбили 109 украинских дронов над регионами России за день

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Беспилотники ликвидированы над 12 субъектами РФ.

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в период с 07:00 до 20:00 13 июня. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской и Рязанской областей, а также в пределах Московского региона. Кроме того, аппараты уничтожены над Краснодарским краем и Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке беспилотного аппарата на центральный рынок в городе Сватово в Луганской Народной Республике. По имеющимся данным, удар был нанесен в утренние часы, когда на территории находились местные жители. Пострадавшие с ранениями различной степени тяжести были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

5-tv.ru также сообщал, что в результате действий ВСУ был нанесен значительный ущерб национальному парку «Святые горы» в ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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