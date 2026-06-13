ВСУ атаковали беспилотником центральный рынок в Сватово ЛНР — есть раненые

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Срочная новость 54 0

Вражеская атака целенаправленно произошла в утренние часы, поскольку в это время на рынке могли находиться местные жители.

Атака ВСУ на рынок в ЛНР: что известно о раненых

Фото: МАКС/Леонид Пасечник/glava_lnr_info

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ВСУ атаковали беспилотником центральный рынок в Сватово ЛНР

Семь мирных жителей получили ранения после удара украинского беспилотника по центральному рынку в Сватово ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в канале мессенджера МАКС.

По его словам, целенаправленная атака произошла утром 13 июня, поскольку в это время на рынке могли находиться местные жители. Пострадавших с ранениями различной степени тяжести оперативно доставили в больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также Пасечник заявил, что удар по рынку стал очередной вражеской атакой по гражданскому объекту. Он подчеркнул, что местные власти и оперативные службы помогают ликвидировать последствия произошедшего.

Помимо этого, глава ЛНР сообщил, что правоохранители Следственного управления СК России по республике фиксируют последствия удара. По его словам, действия ВСУ были направлены именно против мирных жителей и не имели военного умысла.

«ВФУ совершили очередную террористическую атаку», — подчеркнул глава ЛНР.

Пасечник пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Он отметил, что в сторону региона было направлено около 40 украинских беспилотников за минувшие сутки.

По словам главы ЛНР, большинство воздушных целей получилось своевременно сбить благодаря слаженной работе сил ПВО и мобильных огневых групп.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, на Кубани в результате атаки дронов ВСУ загорелся морской терминал. Тогда сообщалось об одном погибшем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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ВСУ атаковали беспилотником центральный рынок в Сватово ЛНР — есть раненые

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