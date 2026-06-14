В Казани пройдет юбилейный саммит Россия-АСЕАН

Выступая в Петербурге на прошлой неделе на международном форуме, президент поставил задачу — запустить новый инвестиционный цикл в стране. На этой неделе те, от кого это зависит, представители экономического блока правительства, банков, крупного и среднего бизнеса собрались на совещание, чтобы найти ответ на вопрос: как это лучше сделать, учитывая, что бюджет не резиновый. Как отметил министр финансов Антон Силуанов, на депозитах у российских компаний и частных лиц лежит более 65 триллионов рублей. Это, к слову, бюджет России на 1,5 года.

Бизнес не скрывает, что ждет лучших времен: когда доллар подорожает, когда ставка ЦБ, а значит, и ставки по кредитам снизятся. И тут важный вопрос: нам подстраиваться под обстоятельства или самим формировать пространство под себя? И если ждать, то сколько?

Вот на следующей неделе будет много геополитики: США хотят подписать мирное соглашение с Ираном, открыть Ормузский пролив. Параллельно пройдут два важных саммита. Во Франции соберутся представители G7 — так называемой «большой семерки», чтобы убедить президента США быть более благосклонным к европейским желаниям. Они, как мы понимаем, враждебны сейчас по отношению к России.

В те же дни, в тысячах километров от курортного городка Эвиан-ле-Бен, в не менее гостеприимной Казани пройдет саммит Россия-АСЕАН. АСЕАН — это организация, которая включает десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Таиланд, Сингапур и Филиппины. Это тоже полюс мира, который как раз на подъеме. И он дружественный для России. Решения на таких статусных встречах безусловно окажут влияние на мировую повестку.

Но мировая повестка очень динамична, и уже через неделю на нее будут влиять другие обстоятельства. И вопрос, собственно, тот же: надо ли нам ждать идеальных условий или формировать самим окружающий нас мир?

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