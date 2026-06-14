Точка притяжения на юге России: Винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике

Винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике

В Геленджике открылся уникальный проект — Винный город «Белый мыс», который станет одной из точек притяжения на российском юге. На пространстве в 42 тысячи квадратных метров, это как восемь футбольных полей, собрано все самое лучшее, что есть сейчас в России в области виноградарства и виноделия. Музей основателя этой отрасли князя Голицына расскажет про истоки и традиции, а крупнейшая в стране энотека, то есть коллекция российских вин, позволит с ними познакомиться. Здесь можно и посмотреть, и попробовать, и поучиться, и приобщиться. Ведь вино, один из древнейших напитков человечества, аккумулирует знания и опыт тысяч поколений. И все это не где-то там, у них, а тут, у нас. Наше.

Проект в Геленджике — символ возрождения целой отрасли, которая получила мощный стимул к развитию как раз на фоне санкционных войн с Западом. Отрасли, которой, по сути, просто не было. Которую почти уничтожили горбачевские реформы, развал Советского Союза…

А теперь она есть, она развивается и развивает целые города и регионы. Посмотрите на тот же Геленджик — его не узнать: аэропорт, набережная, концертные залы и спортивные арены. Все это рабочие места, технологии, налоги, уверенность в завтрашнем дне. Благодаря принятому в 2019 году комплексному закону о виноградарстве и виноделии мы прочно вернули себе суверенитет в этой сфере.

И это тоже пример долгосрочных частных инвестиций в непростое время. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок сам все увидел.

Красиво. Масштабно. Эффектно. Инновационно. Винный город «Белый мыс» в Геленджике даже не с чем сравнить — подобного в России просто нет. Новая точка притяжения на карте, новый символ возрождения виноделия страны.

Развивается инфраструктура, появляются рабочие места. Проект дает импульс развитию винного, гастрономического туризма и связанного с этим бизнеса. А значит и инвестиционную привлекательность повышает. Все это новые возможности для всего региона.

«Белый мыс» создан группой Акционерного Банка «РОССИЯ» — пример того, как крупные инвестпроекты преображают территорию. Четыре с лишним гектара, 28 локаций, вместимость — пять тысяч гостей, рестораны, зоны отдыха. Масштабный и амбициозный проект реализовали всего за пять лет.

Ключевой момент — открыть памятник основателю промышленного виноделия в России — Льву Голицыну — доверили ветеранам отрасли. Бронзовая скульптура — в зале, на стенах которого выдержки из речи князя на съезде виноделов. Инсталляция — «Скрижали Голицына». И люди, которые в жизни придерживались этих правил.

«Эти изречения мне не просто знакомы, но, наверное, многие являются для меня девизом в этой жизни. И многие просто интересно перечитывать, глубже понимать нашего гениального основателя — Льва Сергеевича», — прокомментировал заместитель генерального директора по развитию АО «Мое вино» Алексей Пугачев.

Голицын встречает гостей и в атриуме. Скульптура высотой 18 метров. Музея вина Льва Голицина — сердце Винного города. Огромная экспозиция на трех уровнях.

«Копия ворот Нового Света, настолько точная, что крымский камень сюда специально с полуострова привезли. А вот это коллекция бокалов для дегустации. Лев Голицын считал, что вино надо пить только из очень красивой посуды», — отмечает корреспондент.

Есть зал с рассказом о жизненном пути Голицына. Его личные вещи. Внизу — экспозиция об истории виноделия страны. Хорошие и сложные времена. Есть стенд, посвященный Великой Отечественной войне. 1941 год, эвакуация коллекционных вин из Крыма. Бутылка под номером 512 — одна их них. 1945 — Ялтинская конференция. И на столе тогда тоже стояло наше вино.

Здесь все этапы 150-летней истории российского промышленного виноделия от зарождения до наших дней. Подробно рассказано и о советском периоде.

«Важный этап в истории отечественного виноделия — советское застолье. Один из главных атрибутов — телевизор особенно в эпоху позднего СССР, конечно, лучший сервиз и шампанское на столе. Рецепт Советского шампанского утвердили еще в конце 30-х годов», — напоминает корреспондент.

Длинная и сложная история. Например, еще несколько лет назад виноделие в России переживало сложные времена. После горбачевской антиалкогольной кампании пришел развал СССР. Период до 2019 года можно считать постепенной утратой суверенитета в виноделии. Все изменил принятый в декабре «468 ФЗ». Россия вернула независимость отрасли. Открытие Винного города «Белый мыс» — символ этого возрождения.

«Подтверждением того, что у нас есть наша отрасль является наша полка, где сейчас представлены российские вина. Если вспомните, раньше заходишь — что угодно можно увидеть, только не наши российские вина. Сейчас ситуация сильно поменялась», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Если нет суверенитета, нет и проектов такого масштаба. Винный город «Белый мыс» создан, в том числе, чтобы люди помнили свою историю, свои традиции, имена. И любили свое вино.

«Наша задача — влюблять людей в вино. Наша задача — даже тот, кто никогда на вино не смотрел, но, попадая в эту атмосферу, попадая вот в этот сервис, в эту обстановку, в эту архитектуру, в эту музыку, человек не может не заинтересоваться», — отметил предприниматель, ресторатор, руководитель и соавтор проекта Дмитрий Левицкий.

Винный город «Белый мыс» — центр российского виноделия с уникальной структурой. Есть своя энотека. Три этажа и все, что нужно для знакомства с российским вином и его особой эстетикой.

«Это самая полная коллекция российского вина. И дело здесь не в количестве бутылок. А в том, что представлена вся география — каждый уголок страны, где налажено производство — пусть даже небольшое. Но попасть на эти полки можно только после слепой дегустации», — уточняет корреспондент.

Такого масштаба проектов еще несколько лет назад и представить было нельзя. Лучше всего себя на рынке чувствовали иностранные производители. Теперь об истории, вкусах и географии российского вина можно говорить бесконечно.

Дегустации, мастер-классы. Скоро заработает академия вина, появится винная библиотека, семь дегустационных залов. Здесь же — испытательно-лабораторный центр, где даже экспертов-дегустаторов перед исследованием серьезно проверяют.

«Будут нейроповязки, там будет 16 показателей, будем видеть уровень его стресса, уровень его азарта. Мы будем видеть вообще все, что с ним происходит. И помимо того, что он отмечает в цифровой анкете, мы будем понимать, что у него еще в мозгу», — рассказал руководитель винного направления и директор испытательно-лабораторного центра Алексей Соловьев.

Российское виноделие — комплексная точка роста юга страны. Сбор винограда в 2025 году достиг рекордных 955 тысяч тонн — максимального показателя в современной истории России. С момента принятий закона о виноградарстве и виноделии количество виноградников уже выросло на 15%. Производство растет, помогая экономике страны.

Это еще один знаковый проект, что появился в Геленджике. Инфраструктура города развивается стремительно. Идет строительство — «Геленджик Марины», крупнейшего в России комплекса для стоянки яхт, расположенный в бухте города. Здесь смогут поместиться три сотни судов разного размера.

А еще сюда теперь можно прилететь из разных городов России: Тюмень, Сургут, Екатеринбург, Казань, Москва, Самара, Санкт-Петербург. Скоро добавится Уфа, Норильск, Красноярск.

Разбег, подъем носа, отрыв от земли. Этот самолет взлетает в сторону моря. Но в Геленджике теперь возможен взлет и по второму курсу.

«Если вдруг ветер какой-то не подходящий, то раньше вы просто откладывали взлет…» — уточняет корреспондент.

«Самолеты стояли на перроне до тех пор, пока ветер не уляжется, либо пассажиры перемещались в другие аэропорты», — отвечает исполнительный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Сергей Дяйкин.

«Теперь есть возможность просто изменить направление взлета и в сторону гор?» — переспрашивает журналист.

«Все верно, да», — подтверждает Сергей Дяйкин.

Сверхсовременный, сверхудобный, сверхпродуманный аэропорт. Его «парящая» кровля весом в 1000 тонн не давит на фасад — опирается на 13 колонн и может выдержать землетрясение до восьми баллов.

Масштабные проекты не появляются, если нет предпосылок. Так, например, расцвет виноделия в России конца XIX века тесно связан с экономическим и социальным подъемом в стране. В новейшей истории прорыв случился после принятия закона в 2019 году. И снова — успехи в экономике, несмотря на невиданное давление Запада на нашу страну.

«Мы дальше развиваемся. Задача у виноградарей, будем говорить так — чисто сортные саженцы наши должны быть. То есть направление в виноградарстве — питомник, освоение новых земель, вопросы, связанные с клоновой селекцией…» — рассказала председатель правления ассоциации виноградарей и виноделов России, директор винодельни «Кубань-вино» Жанна Беловол.

«Белый мыс» — логичное следствие состояния отрасли. И отношения к виноделию в России. Теперь это мощный драйвер экономики страны, который не зависит ни от санкций, ни от влияния извне. Так, например, Винный город построен по проекту английского бюро, но доработан российскими архитекторами, которые при строительстве сохранили старейшее растение местной флоры.

«У тополя Анатолия тут своя территория. Небольшой дворик прямо посередине здания. Потому что к столетнему дереву здесь относятся с уважением», — отмечает корреспондент.

Здесь гармонично переплетаются отдых, фестивали, гастрономия, искусство. Теперь тут есть и свой театр. В ивент-холле Винного города можно будет увидеть и проекты знаменитого «Ленинград-Центра».

«Белый мыс» — витрина российского виноделия, новый деловой кластер и новый культурный код Юга России.

«1800 различных наименований представлено российского вина, исключительно российского вина, тоже предмет гордости. Потому что шесть лет назад и даже еще пять мы не могли об этом ничего не то что мечтать, мы даже и не рассуждали», — проанализировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Теперь наша страна задает тренды в виноделии и занимается производством своего вина. Вина мирового уровня. Настала, буквально, новая эпоха. И Винный город «Белый мыс» — ее символ. Символ возрождения отрасли и того, что мы способны отстоять свой суверенитет.

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