В Иране впервые за пять месяцев показали кадры с Моджтабой Хаменеи

В Иране опубликовали первое за пять месяцев видео с Моджтабой Хаменеи после его назначения на пост верховного лидера страны. Кадры распространило государственное агентство Mehr.

На записи Хаменеи находится в окружении нескольких человек и ведет с ними беседу. Дата съемки опубликованного видео не уточняется.

Али Хаменеи погиб в результате удара США и Израиля по территории Ирана, после чего верховным лидером страны стал его сын. В результате авиаудара по резиденции пострадал и сам Моджтаба Хаменеи, после чего лично не появлялся на публике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за гибель своего предшественника Али Хаменеи и других иранцев, ставших жертвами ударов США и Израиля. Новый лидер страны заявил, что Тегеран намерен требовать «кровной цены» за каждого погибшего и не откажется от своих прав. Хаменеи также отметил, что месть является требованием иранского народа и должна быть осуществлена.

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