В Иране впервые за пять месяцев показали кадры с Моджтабой Хаменеи

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Новый верховный лидер Ирана не появлялся на публике с конца февраля.

Появились первые за пять месяцев кадры с Моджтабой Хаменеи

Фото: Reuters/NurPhoto / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Иране опубликовали первое за пять месяцев видео с Моджтабой Хаменеи после его назначения на пост верховного лидера страны. Кадры распространило государственное агентство Mehr.

На записи Хаменеи находится в окружении нескольких человек и ведет с ними беседу. Дата съемки опубликованного видео не уточняется.

Али Хаменеи погиб в результате удара США и Израиля по территории Ирана, после чего верховным лидером страны стал его сын. В результате авиаудара по резиденции пострадал и сам Моджтаба Хаменеи, после чего лично не появлялся на публике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за гибель своего предшественника Али Хаменеи и других иранцев, ставших жертвами ударов США и Израиля. Новый лидер страны заявил, что Тегеран намерен требовать «кровной цены» за каждого погибшего и не откажется от своих прав. Хаменеи также отметил, что месть является требованием иранского народа и должна быть осуществлена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород выросло до пяти
13:33
Бюджетный ремонт: как задекорировать стены обычной штукатуркой своими руками
13:27
Российские военные нанесли удары по аэродрому и объектам ТЭК Украины
13:12
Российские военные уничтожили логистический центр ВСУ в Сумской области
12:59
В Иране впервые за пять месяцев показали кадры с Моджтабой Хаменеи
12:44
Захарова: Такаити не решилась назвать страну, сбросившую на Японию атомную бомбу

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
«Очень сложная работа»: Бородина о съемках в фильме
Третий тур РПЛ-2026/27: «Спартак» купил Даку и принимает «Краснодар»
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео