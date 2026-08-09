Задавили любовью: на SHAMAN во время концерта упал забор с фанатками
Желание поклонников потрогать кумира оказалось слишком сильным.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/ shaman_liv; 5-tv.ru
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На SHAMAN во время концерта упал забор с фанатками
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, едва не оказался под забором во время выступления на концерте в Абакане. Видео с инцидентом распространилось в социальных сетях.
Во время номера поклонники артиста одновременно навалились на ограждение перед сценой, из-за чего конструкция не выдержала и упала прямо перед певцом.
SHAMAN успел среагировать и быстро увернулся от упавшего ограждения, после чего продолжил исполнение песни. Конструкцию вскоре установили обратно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN устроил символическое прощание со своими знаменитыми кожаными штанами. Ярослав Дронов опубликовал видео, в котором сжег часть своего сценического образа. Артист объяснил поступок приближающимся 35-летием и желанием начать новый этап с обновления стиля.
Кожаные брюки долгое время были одной из самых узнаваемых деталей образа певца и вызывали активные обсуждения среди поклонников и пользователей сети.
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