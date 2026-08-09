Захарова: Такаити не решилась назвать страну, сбросившую на Японию атомную бомбу

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Японский премьер, выступая на церемонии по случаю 81-й годовщины бомбардировки Нагасаки, не упомянула, что снаряд на город сбросили США.

Захарова об атомной бомбардировке Нагасаки

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Тема:
Бомбардировка Хиросимы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити не решилась назвать страну, сбросившую атомную бомбу на Нагасаки 81 год назад. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на слова японского премьера о том, что город Нагасаки был уничтожен «одной атомной бомбой». По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, такая формулировка создает впечатление, будто ответственность за произошедшее не принадлежит конкретной стороне.

«Иными словами, по мнению нынешнего руководства Японии, на Хиросиму и Нагасаки упали атомные НЛО?» — написала Захарова.

Она также отметила, что мэру Нагасаки Сиро Судзуки хватило мужества в своей речи прямо указать, что атомную бомбу на город сбросил американский военный самолет.

Атомная бомбардировка Нагасаки произошла 9 августа 1945 года в последние дни Второй мировой войны. В результате взрыва погибли десятки тысяч человек, а город получил масштабные разрушения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Нагасаки Сиро Судзуки назвал США страной, сбросившей атомную бомбу на город в 1945 году. Во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки он заявил, что Нагасаки был разрушен в результате удара американского военного самолета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

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