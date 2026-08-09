Российские военные уничтожили логистический центр ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие с помощью беспилотников «Герань» уничтожили пункт управления БПЛА и логистический центр ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило в Министерство обороны России.

Там уточнили, что расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по объектам, которые использовались украинскими подразделениями для управления дронами и хранения военного имущества.

В Минобороны также заявили, что российские военные регулярно поражают пункты управления беспилотниками, склады и логистические центры, задействованные для доставки и хранения БПЛА и комплектующих к ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, использовавшимся в интересах ВСУ. В Минобороны России заявили, что атаки проводились с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

По данным ведомства, в Одесском порту были поражены склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы, а в Николаевском порту — сухогруз с военной техникой и склад вооружения. Также удар был нанесен по судну в акватории Черного моря, перевозившему военное имущество для ВСУ.

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