Российские военные уничтожили логистический центр ВСУ в Сумской области

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Задачу выполнили расчеты БПЛА «Герань».

ВС РФ уничтожили логистический центр ВСУ в Сумской области

Фото: © Getty Images/picture alliance / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские военнослужащие с помощью беспилотников «Герань» уничтожили пункт управления БПЛА и логистический центр ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило в Министерство обороны России.

Там уточнили, что расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по объектам, которые использовались украинскими подразделениями для управления дронами и хранения военного имущества.

В Минобороны также заявили, что российские военные регулярно поражают пункты управления беспилотниками, склады и логистические центры, задействованные для доставки и хранения БПЛА и комплектующих к ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, использовавшимся в интересах ВСУ. В Минобороны России заявили, что атаки проводились с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

По данным ведомства, в Одесском порту были поражены склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы, а в Николаевском порту — сухогруз с военной техникой и склад вооружения. Также удар был нанесен по судну в акватории Черного моря, перевозившему военное имущество для ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород выросло до пяти
13:33
Бюджетный ремонт: как задекорировать стены обычной штукатуркой своими руками
13:27
Российские военные нанесли удары по аэродрому и объектам ТЭК Украины
13:12
Российские военные уничтожили логистический центр ВСУ в Сумской области
12:59
В Иране впервые за пять месяцев показали кадры с Моджтабой Хаменеи
12:44
Захарова: Такаити не решилась назвать страну, сбросившую на Японию атомную бомбу

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
«Очень сложная работа»: Бородина о съемках в фильме
Третий тур РПЛ-2026/27: «Спартак» купил Даку и принимает «Краснодар»
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео