Российские военные уничтожили логистический центр ВСУ в Сумской области

Задачу выполнили расчеты БПЛА «Герань».
Фото: © Getty Images/picture alliance / Contributor
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Российские военнослужащие с помощью беспилотников «Герань» уничтожили пункт управления БПЛА и логистический центр ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило в Министерство обороны России.
Там уточнили, что расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по объектам, которые использовались украинскими подразделениями для управления дронами и хранения военного имущества.
В Минобороны также заявили, что российские военные регулярно поражают пункты управления беспилотниками, склады и логистические центры, задействованные для доставки и хранения БПЛА и комплектующих к ним.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, использовавшимся в интересах ВСУ. В Минобороны России заявили, что атаки проводились с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.
По данным ведомства, в Одесском порту были поражены склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы, а в Николаевском порту — сухогруз с военной техникой и склад вооружения. Также удар был нанесен по судну в акватории Черного моря, перевозившему военное имущество для ВСУ.
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