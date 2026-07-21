Умер народный художник России Владимир Пименов

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Алена Куликова
Алена Куликова 197 0

Живописец был удостоен ордена Дружбы и золотой медали РАХ.

Скончался художник Владимир Пименов

Фото: Российская академия художеств

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На 86-м году жизни скончался народный художник России и член-корреспондент Российской академии художеств Владимир Пименов. О его смерти 21 июля сообщили в пресс-службе РАХ.

«Президиум Российской академии художеств выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и соратникам по профессии», — сообщили в академии.

Художник родился в Зарайске Московской области в 1941 году. Он окончил Рязанское художественное училище и художественный факультет Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.

Первые годы карьеры живописца были связаны с анимацией: в соавторстве с Ларисой Зеневич в 1973 году он создал мультфильм «Мальчик и птица», а затем работал на «Беларусьфильме». В 1978 году Пименов вернулся в Зарайск, который стал основным объектом его творчества. Он написал живописные циклы «Семейная хроника», «Зарайская среда обитания» и «Стрелецкая слобода». Портретная галерея семьи Новинских работы мастера хранится в Московском музее современного искусства и музее «Зарайский кремль».

За свои достижения Пименов был удостоен ордена Дружбы и золотой медали РАХ. Его работы входят в собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина и музеев Индии, Германии и Польши.

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