Внимание, родители: россиянам рассказали о новой мошеннической схеме

Аферисты рассылают родителям сообщения об операциях по картам детей

Родителям стали поступать фишинговые сообщения о подозрительных операциях по банковским картам их детей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

В организации заявили, что аферисты отправляют гражданам уведомления с требованием пройти верификацию через прикрепленную ссылку. Перейдя по ней, пользователь попадает на поддельный сервис, дающий «мгновенный доступ к выпискам их детей».

При этом перед проверкой мошенники просят предоставить взрослых копии паспортов, свидетельств о рождении и пароли от банковского приложения, которые они затем используют для хищения средств и получения кредитов.

Сотрудники «Мошеловки» призывают родителей не загружать данные на подозрительные ресурсы и использовать для этих целей только официальные каналы.

«Это можно сделать через личный кабинет Госуслуг, в онлайн-банке или при личном визите в отделение банка, в котором открыт счет ребенка», — добавили в организации.

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