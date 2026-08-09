Внимание, родители: россиянам рассказали о новой мошеннической схеме

Мошенники призывают взрослых выдать личные данные для использования в своих целях.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Аферисты рассылают родителям сообщения об операциях по картам детей
Родителям стали поступать фишинговые сообщения о подозрительных операциях по банковским картам их детей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
В организации заявили, что аферисты отправляют гражданам уведомления с требованием пройти верификацию через прикрепленную ссылку. Перейдя по ней, пользователь попадает на поддельный сервис, дающий «мгновенный доступ к выпискам их детей».
При этом перед проверкой мошенники просят предоставить взрослых копии паспортов, свидетельств о рождении и пароли от банковского приложения, которые они затем используют для хищения средств и получения кредитов.
Сотрудники «Мошеловки» призывают родителей не загружать данные на подозрительные ресурсы и использовать для этих целей только официальные каналы.
«Это можно сделать через личный кабинет Госуслуг, в онлайн-банке или при личном визите в отделение банка, в котором открыт счет ребенка», — добавили в организации.
Ранее 5-tv.ru писал о рекомендациях, призванных снизить риски при сделках с недвижимостью. Они касаются защиты от «новой схемы Долиной».
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