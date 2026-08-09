Фельдшеры в РФ смогут оказывать помощь по профилю «психиатрия-наркология»

Фельдшерам разрешат оказывать первичную доврачебную помощь пациентам психиатра-нарколога, если в больнице нет такого специалиста. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Он отметил, что соответствующее нововведение прописано в приказе Министерства здравоохранения России. Сам документ начнет действовать с 1 сентября этого года.

«Если в штате больницы нет врача психиатра-нарколога, то первичную доврачебную медико-санитарную помощь пациентам по профилю „психиатрия-наркология“, нуждающимся в ней, сможет оказывать фельдшер», — сказал депутат.

При этом Куринный отметил, что все решения фельдшера не будут самостоятельными — свои действия ему предстоит согласовывать с профильным врачом из диспансерного отделения или наркологической больницы.

Парламентарий также заявил, что новая мера поможет небольшим городам и отдаленным населенным пунктам, которые сталкиваются с нехваткой специалистов этой отрасли.

«Не везде есть врачи-специалисты, а у психиатра-нарколога, например, из областного диспансера, нет возможности непосредственно проводить обследование и назначать лечение. А вот телемедицинские консультации уже можно будет использовать», — добавил он.

Ранее Минздрав РФ утвердил обновленные правила оказания помощи беременным, которые охватывают все основные этапы — от подготовки к зачатию до послеродового периода. Российские акушеры уже приступили к применению новой схемы.

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