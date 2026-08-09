Минпросвещения утвердило новый перечень школьных учебников

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 2 643 0

Обновленный перечень также затронул и ряд других образовательных дисциплин.

В школьный список вошли учебники об истории Донбасса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Стрингер

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Тема:
Книги

Минпросвещения РФ утвердило новый федеральный список учебников, охватывающий все уровни общего образования. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство просвещения Российской Федерации утвердило обновленный федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования», — заявили в министерстве.

В обновленном перечне оказались учебники по истории ряда российских регионов, включая новых. Так, сюда вошло образовательное пособие «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-7 классов. Учебные заведения их получат 1 сентября 2026 года.

Утвержденный список затронул русский язык, математику, физику, химию, географию и другие дисциплины. Кроме того, в перечне указаны учебники для техникумов и колледжей.

Ранее в Минпросвещения опубликовали список книг для внеклассного чтения школьников и направили во все регионы России. Ведомство внесло в этот перечень и работы, связанные с участниками СВО.

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