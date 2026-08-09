В Аргентине богачи строят бункер на случай ядерной войны

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 52 0

Основатели проекта намерены сделать свой объект полностью независимым от остального мира.

В Аргентине создают бункер на случай ядерной войны

Фото: 5-tv.ru

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Группа IT-предпринимателей занялась строительством ранчо «Уамани», которое планируется использовать как укрытие в случае ядерной войны или глобальной катастрофы. Об этом сообщает портал Financial Times.

Авторы заявили, что объект площадью 32 тысячи гектаров возводится в провинции Мендоса у подножия Анд. В его создание местные и американские бизнесмены инвестировали около десяти миллионов долларов.

Издание также пишет, что владельцы намерены обеспечить самодостаточность строящегося убежища. Для этого они прорабатывают идею загрузки больших языковых моделей на компьютерах, чтобы обеспечить доступ к интернету при возможном отключении серверов.

Известно, что рядом с бункером уже есть сборные дома, геодезические купола и взлетно-посадочная полоса. Кроме того, создатели объекта собираются оборудовать территорию солнечными панелями и организовать собственное хозяйство: разводить скот и выращивать различные культуры.

Инициатором создания безопасной зоны стал бизнесмен Мартин Варсавски, который вместе с партнерами — миллиардером Дэниэлом Любецки и послом Аргентины в США Алеком Оксенфордом — выкупил участок для проекта.

По его словам, выбор при создании бункера пал на Аргентину из-за двух факторов: удаленность страны от крупнейших ядерных держав и наличие собственных энергетических и продовольственных ресурсов.

Ранее 5-tv.ru писал о появлении в столице Финляндии Хельсинки сети 5,5 подземных объектов, которые на случай тревожной ситуации могут трансформироваться в бомбоубежища.

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