Конфликт истощал страну: поможет ли сделка с Ираном спасти экономику США

Профессор Кубурси: конфликт с Ираном истощал экономику США

Конфликт между США и Ираном очень дорого обошелся американской экономике. Об этом 5-tv.ru сообщил профессор экономики Университета Макмастера (Канада) Атиф Кубурси.

Эксперт отметил, что по разным оценкам Вашингтон потратил на военное противостояние с Тегераном более 25 миллиардов долларов. При этом он считает, что стоимость конфликта намного выше указанной отметки.

«Конфликт серьезно истощал американскую экономику. Государственный долг США составляет около 40 триллионов долларов, а конфликт обходится очень дорого. Некоторые оценивают ее стоимость более чем в 25 миллиардов долларов, хотя, на мой взгляд, это заниженная оценка. Таким образом, все стороны, стремящиеся к прекращению войны, в определенной степени получают взаимную выгоду», — считает Кубурси.

Эксперт подчеркнул, что с завершением боевых действий и подписанием соглашения США улучшат свои показатели в экономике.

Кубурси заявил, что на фоне проблем с поставками продовольствия и ценами на энергоресурсы, а также других трудностей американо-иранские договоренности положительно повлияют и на ситуацию в мире.

«Растут не только цены на нефть, есть также проблема возможной нехватки удобрений, что ставит под угрозу продовольственную безопасность мира. Не хватает и гелия, что может серьезно повлиять на работу большого количества медицинского оборудования. Поэтому, в определенной степени, это положительный шаг», — пояснил профессор.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Ираном. Кроме того, он заявил, что Вашингтон снимает морскую блокаду с исламской республики и ждет открытия Ормузского пролива.

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