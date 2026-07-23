В США медведь забрался на электрический столб и застрял

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Местные жители так и не поняли, как тяжелый хищник вообще туда залез.

Фото, видео: www.globallookpress.com/David Tipling/FLPA; 5-tv.ru

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В США обнаружили необычного покорителя высот. Вместо альпинистского снаряжения — лапы, когти и, как пишут местные паблики, весьма сомнительный план.

Медведь поднялся на самую вершину электрического столба, то ли любуясь окрестностями, то ли размышляя, какую часть американской инфраструктуры покорить следующей. Жители до сих пор гадают, как хищнику вообще удалось туда забраться.

В итоге очевидцы вызвали спасателей и сотрудников департамента охоты и рыболовства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане бурые медведи Миша и Гриша третий год живут в тесной клетке на открытом солнце, ожидая переселения в более подходящие условия. Животные были конфискованы у владельца по решению суда, однако новое место для их содержания так и не найдено.

Зооинспекторы и волонтеры описывают условия содержания как тяжелые: клетка переполнена, животные лишены нормального ухода и часто получают от туристов несвойственную им пищу — хлеб, печенье и сладости, что негативно сказывается на их здоровье. Добровольцы пытаются помогать, но их возможности ограничены

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