В Тюменской области автобус столкнулся с грузовиком — есть погибшие

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Больше десяти людей получили ранения разной степени тяжести.

В Тюменской области автобус столкнулся с грузовиком — фото

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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В Тюменской области автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб

Автобус столкнулся с грузовиком в Исетском районе Тюменской области. В результате аварии погиб один человек, сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

Авария произошла ранним утром 15 июня на 101-м километре федеральной автодороги Р-254. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком, который двигался в том же направлении. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП.

«На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя», — уточнили в МЧС России по Тюменской области.

В результате лобового столкновения пострадали 12 человек, один из них скончался на месте. Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали двоих пострадавших. Их доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Остальных пострадавших отпустили домой.

Ранее в Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем вылетел на тротуар и протаранил толпу людей. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще четверо пешеходов получили различные травмы.

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