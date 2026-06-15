ВС РФ в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам ОПК Украины

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Срочная новость 91 0

Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в Минобороны РФ.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Вооруженные силы России в ответ на террористические акты Вооруженных сил Украины нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака стала ответом на недавние атаки украинских формирований по гражданским и социальным объектам России.

Кроме того, ВС РФ поразили военные аэродромы и территориальные центры комплектования ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

В ночь на 10 июня беспилотник ВСУ атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одного из главных символов города-героя Севастополя и объекта культурного наследия.

В результате удара возник крупный пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности. Власти региона заявили, что историческому комплексу нанесен серьезный ущерб.

Кроме того, ранее под удар попал Старобельский колледж Луганского государственного педагогического университета. В ходе атаки на общежитие погиб 21 учащийся, еще 42 человека было ранено.

Российская сторона неоднократно заявляла, что рассматривает подобные атаки на объекты культуры и гражданской инфраструктуры как террористические акты.

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