Мэр Нагасаки открыто обвинил США в атомной бомбардировке города

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 99 0

При этом премьер-министр Японии снова отказалась упоминать роль американцев в трагедии.

В Японии назвали США виновником в сбросе бомб на города

Фото: legion-media

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Тема:
Бомбардировка Хиросимы

Мэр японского города Нагасаки Сиро Судзуки открыто заявил, что атомная бомба, разрушившая город в 1945 году, была сброшена американским военным самолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Девятого августа 1945 года одна атомная бомба, сброшенная американским военным самолетом, в одно мгновение разрушила город Нагасаки», — сказал Судзуки во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки.

Мэр отметил, что к концу 1945 года в результате взрыва погибли или получили ранения около 150 тысяч человек — примерно две трети населения города того времени.

При этом премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем выступлении на церемонии вновь не стала называть США страной, осуществившей атомную атаку. Аналогичная ситуация произошла несколькими днями ранее на памятном мероприятии в Хиросиме: тогда ни глава японского правительства, ни мэр города Кадзуми Мацуи не упомянули роль Соединенных Штатов.

Атомные бомбардировки японских городов произошли в августе 1945 года. Американская авиация сбросила бомбы на Хиросиму 6 августа и Нагасаки 9 августа. В результате взрывов и последствий радиационного воздействия в Хиросиме погибли около 140 тысяч человек, в Нагасаки — около 74 тысяч. Большинство погибших были мирными жителями.

Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти жертв атомных бомбардировок.

В последние годы японские премьер-министры избегают прямого упоминания США в связи с трагическими событиями 1945 года. Так, в прошлом году тогдашний глава правительства Сигэру Исиба также не стал говорить о роли Вашингтона во время памятной церемонии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

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