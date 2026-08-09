Мэр Нагасаки открыто обвинил США в атомной бомбардировке города
При этом премьер-министр Японии снова отказалась упоминать роль американцев в трагедии.
Фото: legion-media
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мэр японского города Нагасаки Сиро Судзуки открыто заявил, что атомная бомба, разрушившая город в 1945 году, была сброшена американским военным самолетом. Об этом сообщает РИА Новости.
«Девятого августа 1945 года одна атомная бомба, сброшенная американским военным самолетом, в одно мгновение разрушила город Нагасаки», — сказал Судзуки во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки.
Мэр отметил, что к концу 1945 года в результате взрыва погибли или получили ранения около 150 тысяч человек — примерно две трети населения города того времени.
При этом премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем выступлении на церемонии вновь не стала называть США страной, осуществившей атомную атаку. Аналогичная ситуация произошла несколькими днями ранее на памятном мероприятии в Хиросиме: тогда ни глава японского правительства, ни мэр города Кадзуми Мацуи не упомянули роль Соединенных Штатов.
Атомные бомбардировки японских городов произошли в августе 1945 года. Американская авиация сбросила бомбы на Хиросиму 6 августа и Нагасаки 9 августа. В результате взрывов и последствий радиационного воздействия в Хиросиме погибли около 140 тысяч человек, в Нагасаки — около 74 тысяч. Большинство погибших были мирными жителями.
Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти жертв атомных бомбардировок.
В последние годы японские премьер-министры избегают прямого упоминания США в связи с трагическими событиями 1945 года. Так, в прошлом году тогдашний глава правительства Сигэру Исиба также не стал говорить о роли Вашингтона во время памятной церемонии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 авг
- Захарова: Такаити не решилась назвать страну, сбросившую на Японию атомную бомбу
- 7 авг
- В Японии вспоминают жертв бомбардировки Хиросимы, но забывают про виновника
- 7 авг
- В России указали на лицемерие премьера Японии и мэра Хиросимы
- 6 авг
- В годовщину Хиросимы мэр не упомянул США, но назвал Россию главной угрозой
- 6 авг
- Захарова раскритиковала мэра Хиросимы за умалчивание роли США в атомном ударе
- 6 авг
- Премьер Японии Такаити не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму
- 3 авг
- Осколки Хиросимы: найден неизвестный сплав спустя 81 год после атомного взрыва
- 18 мар
- Умер переживший бомбардировку Хиросимы и обнявший Обаму японец Сигэаки Мори
- 6 авг
- «Сделали все правильно»: почему США не раскаиваются в бомбардировках Японии
- 6 авг
- Избирательная память: Генсек ООН в речи о бомбардировке Хиросимы не упомянул США
Читайте также
50%
Нашли ошибку?