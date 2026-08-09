Россиянам рассказали, сколько коротких рабочих недель будет в 2027 году

Игорь Балынин: в 2027 году в России будет семь коротких рабочих недель

Жители России в следующем году будут работать по сокращенному графику семь раз. Об этом в беседе с ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2027 году будет семь коротких рабочих недель. Две трехдневных и пять четырехдневных», — сказал специалист.

Эксперт также назвал даты предстоящих коротких рабочих недель. Первая из них придется на февраль: россияне будут трудиться с 24 по 26 число. Вторая трехдневка ожидается в ноябре — с 1 по 3 ноября.

Говоря о четырехдневных рабочих неделях, Балынин заявил, что в 2027 году он придутся на 9–12 марта и 15–18 июня. Кроме того, граждан будут ждать две короткие недели в мае — с 4 по 7 число и с 11 по 14 мая. Завершится год четырехдневкой с 27 по 30 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество выходных дней на новогодние праздники в следующем году станет меньше. При этом четыре дня россияне будут отдыхать в июне и ноябре.

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