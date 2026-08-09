Пожар вспыхнул в Новороссийске после падения обломков дронов ВСУ

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 1 593 0

Фрагменты также упали на частный дом в одном из пригородных поселков.

Атака ВСУ на Новороссийск 9 августа — начался пожар

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Новороссийск оказался под атакой вражеских беспилотников. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Он отметил, что действия боевиков ВСУ привели к падению частей дронов на территории двух предприятий Новороссийска и частный дом в поселке Верхнебаканском. При этом после падения фрагментов на одном из объектов начался пожар хозпостройки.

Кравченко подчеркнул, что прибывшие к месту происшествия пожары полностью потушили огонь. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

До этого мэр писал о работе ПВО по отражению атаки летательных аппаратов противника. Кроме того, в городе прозвучала сирена, а все экстренные службы перешли в режим максимальной готовности.

Боевики киевского режима продолжают совершать атаки на российские регионы с применением беспилотников и ракет. При этом под ударами оказываются промышленные и гражданские объекты, жилые дома и транспортные средства с пассажирами.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке украинских БПЛА на Белгород, в результате чего ранения получили 13 человек, в том числе двое детей. Повреждения получили административное здание, несколько жилых домов и машин, коммерческие и соцобъекты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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