Дневники, соцсети, селфи: как преступники выдают сами себя

Миллионер Роберт Дерст убил Сьюзан Берман и выдал себя

Иногда следователям помогают не свидетели и не сложные экспертизы, а сами преступники. Одни хвастаются в соцсетях, другие оставляют цифровые следы, третьи ведут «дневники» преступлений или случайно попадают в собственную ловушку.

Эти дела показывают, что желание похвастаться, поиграть с полицией или сохранить память о содеянном нередко становится роковой ошибкой. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

BTK: серийного убийцу выдала дискета

Деннис Рейдер, известный как BTK, десятилетиями уходил от полиции. Он сам поддерживал интерес к своим преступлениям и отправлял сообщения следователям и журналистам.

Он совершил десять доказанных убийств в период с 1974 по 1991 год в Уичито, штат Канзас. Сам преступник цинично называл своих жертв «проектами».

В 2005 году Рейдер отправил в редакцию телеканала дискету, предварительно спросив полицию, можно ли отследить ее происхождение. Ему ответили, что нет. Это была уловка.

Эксперты восстановили удаленные данные и нашли метаданные документа. Они указывали на пользователя по имени Dennis. Так следствие вышло на Рейдера. Позже ДНК подтвердила его причастность к убийствам.

Марк Твитчелл: «сценарий» оказался признанием

Канадца Марка Твитчелла прозвали «убийцей-Декстером» из-за его увлечения образом серийного убийцы из популярного сериала.

После исчезновения Джонни Алтингера полиция вышла на Твитчелла и изучила его ноутбук. Там нашли удаленный файл под названием SK Confessions — «Признания серийного убийцы».

Твитчелл утверждал, что это художественный текст. Но в документе подробно описывались планирование преступления, заманивание жертвы через сайт знакомств, нападение и попытки избавиться от тела.

Для обвинения этот текст стал одним из ключевых доказательств. Хотя свою вину злоумышленник отрицал.

Джипси Роуз Бланчард: пост в соцсети раскрыл убийство матери

В 2015 году друзья Ди Ди Бланчард увидели на ее странице в социальной сети пугающую фразу: «эта стерва мертва!»

Сначала многие подумали, что аккаунт взломали. Но тревожный пост стал поводом обратиться в полицию. Когда правоохранители приехали в дом, они нашли тело Ди Ди.

Позже следствие установило, что пост был связан с дочерью жертвы Джипси Роуз Бланчард, над которой мать издевалась из-за делегированного синдрома Мюнхгаузена, и ее парнем Николасом Годеджоном.

Джипси признала вину в убийстве и получила десять лет тюрьмы, а Годеджона приговорили к пожизненному сроку.

Лука Маньотта: убийцу нашли, пока он читал новости о себе

Канадец Лука Маньотта сам превратил интернет в часть своего преступления. До убийства студента Цзюнь Линя он публиковал жестокие видео с животными, а затем в сеть попала запись убийства человека.

После преступления Маньотта бежал из Канады. Его объявили в международный розыск.

В итоге его задержали в интернет-кафе в Берлине. По данным полиции, в момент ареста он читал новости о самом себе. Сотрудник кафе узнал его по фото в прессе и вызвал правоохранителей.

Шайенн Роуз Антуан: селфи с поясом стало уликой

В Канаде 21-летнюю Шайенн Роуз Антуан осудили за убийство подруги Бриттани Гаргол. Ключевой уликой стало фото в социальных сетях.

На селфи, сделанном за несколько часов до смерти Гаргол, Антуан была в поясе. Позже похожий пояс нашли рядом с телом жертвы.

Сначала Антуан пыталась запутать следствие постами в соцсетях, но фотография стала важным доказательством. В итоге она признала вину в непредумышленном убийстве и получила семь лет тюрьмы.

Роберт Дерст: признание попало на микрофон

Миллионер Роберт Дерст долгие годы был связан сразу с несколькими загадочными смертями, но окончательно его подвела собственная неосторожность.

Во время съемок документального сериала «Тайны миллиардера» ему предъявили письмо которое могло связывать его с убийством журналистки Сьюзан Берман. После интервью Дерст ушел в ванную, забыв, что микрофон все еще включен.

В этот момент он сказал: «Что я сделал? Убил их всех, конечно». Это признание стало ключевым доказательством в деле. Позже Дерста арестовали, а в 2021 году приговорили к пожизненному сроку за убийство Берман.

Дерст умер 10 января 2022 года в больнице города Стоктон от остановки сердца, спустя всего три месяца после приговора. На момент смерти ему было 78 лет.

Хотя миллионер был осужден только за убийство Сьюзан Берман, многие считали, что он причастен и к другим преступлениям: исчезновению первой жены Кэтлин Маккормак-Дерст и убийству соседа Морриса Блэка.

Почему они делают такие ошибки

Психологи и криминалисты часто объясняют подобные случаи смесью самоуверенности, тщеславия и желания контролировать собственную историю.

Одни преступники хотят почувствовать себя умнее полиции. Другие стремятся к славе. Третьи пытаются сохранить власть над жертвой даже после преступления — через письма, посты или фальшивые сообщения.

Но в цифровую эпоху почти каждое действие оставляет след. И то, что преступник считает игрой или способом похвастаться, для следствия может стать прямой дорогой к аресту.

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