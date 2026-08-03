Мерцу готовят замену? Кто может стать новым канцлером Германии

Политолог Светов: новый канцлер Германии не изменит политику Берлина

В Германии обсуждают возможный уход Фридриха Мерца с поста канцлера в грядущем сентябре. По информации немецких СМИ, в правящем Христианско-демократическом союзе указали на снижение авторитета политика среди его соратников. Однако смена главы правительства ФРГ вряд ли приведет к изменениям в политике Берлина в отношении России, заявил в комментарии 5-tv.ru политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, проблемы Мерца связаны с падением его популярности внутри Германии. Многие жители страны недовольны работой канцлера, но смена главы правительства не является простым процессом. В Германии граждане напрямую не выбирают канцлера — они голосуют за партии. Уже после выборов партии договариваются между собой, создают коалицию и выбирают лидера.

«Немцы же не голосуют за канцлера, немцы голосуют за партию. Партия проходит в Рейхстаг, там сколачивают коалицию, торгуются, договариваются. Потом, сторговавшись, выбирают канцлера», — объяснил Светов.

По его мнению, независимо от того, кто займет кресло канцлера, Германия продолжит нынешний внешнеполитический курс. Светов напомнил, что ранее в России многие воспринимали Ангелу Меркель как политика, с которым можно вести диалог. Однако после ухода с поста канцлера ситуация изменилась, а ожидания от нового руководства Германии не оправдались.

«Как была Германия враждебной России, так и будет, какой бы канцлер ни был», — заявил эксперт.

Светов полагает, что одним из возможных кандидатов на замену Мерцу может стать министр обороны Германии Борис Писториус.

При этом эксперт считает, что новый канцлер, скорее всего, продолжит линию на усиление армии и поддержку Украины. Он отметил, что в Германии уже сформированы соответствующие бюджетные планы, поэтому смена лидера не означает автоматического разворота всей системы.

«Деньги выделены на перевооружение Германии, бюджет сформирован так, чтобы Украине помогать. Ничего не изменится», — сказал Светов.

Отдельно политолог высказался о партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая в последние годы усилила позиции и получила поддержку части избирателей. Однако, по его словам, даже высокие результаты на выборах не гарантируют ей конечный успех. Причина в том, что немецкие партии после выборов могут создавать союзы между собой и формировать правительство без участия АдГ.

«Политики до выборов одно делают, а когда становятся руководителями, то другое», — отметил Светов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в шутливой форме призвал инопланетян «помочь» Фридриху Мерцу покинуть пост канцлера Германии. По его словам, действия немецкого политика наносят вред всему человечеству.

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