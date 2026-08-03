Российские силы ПВО за день уничтожили 58 украинских дронов
ВСУ пытались атаковать объекты на территории сразу нескольких регионов РФ.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Силы ПВО России за день перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в мессенджере МАКС.
«В течение дня, в период с 8.00 мск до 20.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что воздушные цели ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.
Россия регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала СВО, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для ударов Украина использует как беспилотники, так и ракеты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что семь человек погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на село Архипо-Осиповка под Геленджиком. Среди жертв есть дети.
По последним данным, общее число пострадавших достигло 47 человек. Часть раненых доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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