Российские силы ПВО за день уничтожили 58 украинских дронов

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 64 0

ВСУ пытались атаковать объекты на территории сразу нескольких регионов РФ.

Сколько дронов ВСУ уничтожили в небе над Россией 3 августа

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы ПВО России за день перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в мессенджере МАКС.

«В течение дня, в период с 8.00 мск до 20.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что воздушные цели ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.

Россия регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала СВО, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для ударов Украина использует как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семь человек погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на село Архипо-Осиповка под Геленджиком. Среди жертв есть дети.

По последним данным, общее число пострадавших достигло 47 человек. Часть раненых доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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