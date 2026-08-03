Турецкое судно с фруктами в Черном море попало под удар беспилотников ВСУ

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 43 0

Четыре человека получили ранения.

ВСУ атаковали турецкое судно в Черном море

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Турецкое судно, перевозившее фрукты и овощи, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море. Об этом сообщило турецкое агентство IHA.

В результате удара на борту возник пожар, ранения получили четыре члена экипажа, трое из которых граждане Турции.

Сообщается, что судно следовало из турецкого Самсуна в РФ. Атака произошла примерно в 30 морских милях от российского порта.

Капитан судна Ялчин Шахин заявил агентству, что атаку организовала украинская сторона. По его словам, для удара могли использоваться шесть-семь беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком погибли семь человек, среди них были дети.

Общее количество пострадавших составило 47 человек. Некоторых из них направили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где им оказывают всю необходимую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
80.07
0.61 91.96
0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Воплотится в реальность: в Китае оценили предсказание Путина о распаде Украины
22:45
Баскетбол, воркаут и футбол: как в Москве обновляют спортинфраструктуру
22:30
«Вырубай»: SHAMAN «пожаловался» на зависимость Мизулиной от телефона
22:02
Турецкое судно с фруктами в Черном море попало под удар беспилотников ВСУ
21:53
Собянин: станцию «Южный порт» в Москве оформят в индустриальном стиле
21:40
Российские силы ПВО за день уничтожили 58 украинских дронов

Сейчас читают

Европа недобирает газа почти на месяц зимы
«Москва слезам не верит»: 5 киноляпов в известной мелодраме Владимира Меньшова
«Препарат запрещен в России»: полиция занялась «серым» косметологом Валерией Омаровой
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео