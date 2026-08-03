Турецкое судно с фруктами в Черном море попало под удар беспилотников ВСУ

Турецкое судно, перевозившее фрукты и овощи, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море. Об этом сообщило турецкое агентство IHA.

В результате удара на борту возник пожар, ранения получили четыре члена экипажа, трое из которых граждане Турции.

Сообщается, что судно следовало из турецкого Самсуна в РФ. Атака произошла примерно в 30 морских милях от российского порта.

Капитан судна Ялчин Шахин заявил агентству, что атаку организовала украинская сторона. По его словам, для удара могли использоваться шесть-семь беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком погибли семь человек, среди них были дети.

Общее количество пострадавших составило 47 человек. Некоторых из них направили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где им оказывают всю необходимую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.