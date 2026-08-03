Грязь и наркотики: в Самарской области у матери изъяли пятерых детей
Женщину направили на лечение, несовершеннолетних разместили в учреждениях защиты.
Фото: www.globallookpress.com/Ingeborg Knol
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В Самарской области у матери изъяли детей, живших в антисанитарных условиях
Пятерых детей изъяли у жительницы Чапаевска Самарской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Несовершеннолетние проживали в квартире с антисанитарными условиями, после чего органы профилактики приняли решение временно разлучить детей с матерью.
Трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку направили в дом ребенка. Их братьев в возрасте шести, семи и 11 лет поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
По данным источника, мать детей добровольно согласилась пройти лечение в наркологическом диспансере. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Ранее 5-tv.ru сообщал о заражении 11-летней девочки ВИЧ и гепатитом С в больнице города Азова Ростовской области.
В январе 2026 года у ребенка диагностировали ВИЧ третьей стадии и хронический гепатит С. Изначально врачи заподозрили онкологическое заболевание после увеличения лимфоузла на шее и повышения температуры, однако обследование выявило инфекцию.
Проверка исключила заражение от родителей и другие возможные пути передачи.
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