Собянин: станцию «Южный порт» в Москве оформят в индустриальном стиле

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Дизайн проекта свяжут с историей территории бывшей промзоны.

Какой будет новая станция метро Южный порт

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

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Станцию метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии в Москве оформят в стиле индустриальной архитектуры. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

По словам Собянина, при создании проекта архитекторы решили сохранить связь с прошлым района, где раньше находился один из крупнейших грузовых портов Москвы. Новое оформление объединит черты конструктивизма и модернизма.

«Территория бывшей промзоны „Южный порт“ переживает масштабную реорганизацию. Возводятся бизнес-центры, жилые комплексы, гостиницы, торговые галереи. Но в советское время там работал один из крупнейших грузовых портов Москвы. Район был плотно застроен складами и цехами», — написал мэр столицы.

Главной особенностью станции станет интеграция автодорожного тоннеля в ее конструкцию. Основным материалом отделки выбрали клинкерный кирпич терракотового оттенка. Также будут оформлены арочные элементы, своды на потолке и стенах.

Эскалаторную зону украсит наборная мозаика из разных пород натурального камня с изображением панорамы торгового порта. Кроме того, на станции создадут эффект «второго света» — двухуровневое освещенное пространство, которое позволит объединить несколько уровней комплекса в единый визуальный объем.

Похожий архитектурный прием ранее применили на станции «Комсомольская» Сокольнической линии метро за счет открытых переходов.

В вестибюлях станции предусмотрено акцентное остекление, которое разделит пространство на наземную и подземную части.

«Завершить строительство планируется в 2030 году», — подчеркнул Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал о возведении нового путепровода на Ярославском направлении Московской железной дороги. Сооружение соединит улицы Менжинского и Дудинки, улучшит движение между районами и позволит сократить время поездок. Завершить работы планируют в 2028 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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