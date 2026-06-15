Методы уличных банд: как мобилизационная политика ТЦК терпит крах

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Ряд украинских политологов уже предрекают стране гражданскую войну.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru

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Критическая ситуация сложилась на Украине и с военкомами. В Киеве вспыхнула стихийная акция против деятельности сотрудников ТЦК. Митингующие вырвали из рук силовиков прохожего. Бунт перерос в настоящую бойню с полицией. Корреспондент «Известий» Денис Кулага сейчас все расскажет.

Это уже не просто стычки — в Киеве разразился настоящий народный бунт. Гражданские толпой вышли против ТЦК и патрульных. Инцидент мгновенно перерос в потасовку и перекрытие дороги.

Этому предшествовала очередная попытка насильственной мобилизации. Военкомы попытались силой затолкать мужчину в служебное авто. Прохожие решили заступиться за задержанного.

Ситуация на Украине накаляется с каждым днем — действия сотрудников ТЦК все чаще напоминают не работу военных, а методы уличных банд. На этих кадрах в Кривом Роге мужчину за ноги пытались вытащить из машины, отбивать его бросились с лопатами в руках. В Днепропетровске за парня толпой вступились женщины.

«Они просто позорят форму Вооруженных Сил Украины. Много военных клеят себе стикеры на машины „Не ТЦК“. И сколько военных вмешиваются в конфликты между гражданскими и ТЦК, потому что они на стороне гражданских», — рассказал военнослужащий ВСУ Рустам Мустафаев.

Украинские источники регулярно публикуют кадры, которые больше напоминают похищение. Попытки отбить жертв ТЦК перерастают в ожесточенные столкновения и случаи вооруженного сопротивления.

«Можно считать, что мобилизационная политика терпит крах. Ведь отлавливают тех, кто вообще-то не может заплатить, у кого нет возможности, кто находится в тех слоях общества, за кого некому постоять», — считает военный эксперта Василий Дандыкин.

Ситуация накалилась настолько, что некоторые украинские политологи уже предрекают начало очередной гражданской войны в стране. Зеленский оказался перед выбором: либо смягчать политику мобилизации, либо ужесточать репрессии, рискуя спровоцировать полномасштабный конфликт.

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