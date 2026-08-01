«Видят жизнь через экран»: Билан раскритиковал молодежь за любовь к телефонам

Певец Билан раскритиковал молодежь за любовь к телефонам

Современный человек живет в телефоне, за него буквально все решает искусственный интеллект и прочие сервисы. Таким мнением поделился с корреспондентом 5-tv.ru заслуженный артист России Дима Билан на большом сольном шоу «Я ТВОЙ № 1».

По его словам, всего за несколько секунд человек может получить ответ на самый странный вопрос, причем не изучая задачу самостоятельно.

«Сегодняшний человек — это кто? Это человек с телефоном. То есть это период таких людей, которые видят жизнь через экран телефонов. И когда в нем графика, искусственный интеллект, масса всяких различных решений его вопросов. За пять секунд ответ на вопрос „Можно ли смешать огурцы с петрушкой“ или „Можно сочетать кремний и кальций?“. И вам ответ сразу выдаст ваш GPT», — поделился певец.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певица Лолита назвала искусственный интеллект «неким паразитом» и отметила, что он никогда не сможет заменить музыкальных артистов.

А вот певица MARGO (Марго Овсянникова. — Прим. ред.) положительно отреагировала на ИИ-ремикс песни Юрия Шатунова «Седая ночь», созданный Августом Септемберовым. Она назвала автора невероятно талантливым человеком, который подарил легендарному хиту новое модное звучание.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.