Ракова анонсировала открытие нового центра женского здоровья на севере Москвы

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 49 0

Учреждение расположено на улице Петрозаводская.

Новый центр женского здоровья откроется на севере Москвы

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы; 5-tv.ru

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На севере столицы начнет работу новый центр женского здоровья при городской клинической больнице имени В. В. Вересаева. Перед официальным открытием для жительниц Москвы проведут дни открытых дверей 20 и 21 июня, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы последовательно создаем в Москве клиники, где женщины могут получить полный спектр амбулаторной помощи в одном месте, в комфортных условиях и в атмосфере доверия. Центры женского здоровья приходят на смену учреждениям старого формата», — отметила Ракова.

Новый центр расположен на улице Петрозаводская. В рамках дней открытых дверей посетительницы смогут познакомиться с работой учреждения, осмотреть кабинеты и оборудование, пообщаться с акушерами-гинекологами. Также гостей ждут лекции, посвященные сохранению женского здоровья и самодиагностике.

«Экскурсии такого формата сегодня становятся доброй традицией. Для москвичей это уникальная возможность узнать о современных методах терапии и диагностики в столичной медицине, получить ответы на важные вопросы», — подчеркнула заммэра.

Учреждение на Петрозаводской улице стал 17-м центром женского здоровья в Москве. Он создан в рамках программы модернизации амбулаторного звена столичного здравоохранения, предусматривающей замену традиционных женских консультаций современными клиниками. В центре будут оказывать полный спектр амбулаторной акушерско-гинекологической помощи — от профилактики и диагностики до ведения беременности.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Ракова сообщила, что до конца 2026 года в Москве планируется открыть шесть центров женского здоровья. Центр при больнице имени Вересаева станет первым из них.

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