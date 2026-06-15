Не выдержало сердце: умерла звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 747 0

Ей было всего 35 лет.

Умерла турецкая актриса Эдже Иртем — что известно

Фото: Instagram*/irtemece

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Умерла звезда турецкого сериала «Клюквенный щербет» актриса Эдже Иртем

В возрасте 35 лет умерла турецкая актриса и модель Эдже Иртем. Трагическую новость сообщила журналистка Бирсен Алтунташ.

По ее словам, причиной смерти Иртем стал сердечный приступ. Тело артистки без признаков жизни обнаружили в ее доме 15 июня. Семья звезды сериалов «Запретный плод» и «Новая невеста» пока воздерживается от комментариев. Турецкая полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства случившегося.

В одном из интервью Эдже Иртем рассказала, что ее роднит с героиней из «Клюквенный щербет»: она такая же энергичная, радостная и верящая в свою правоту женщина. Кроме того, знаменитость признавалась, что старается во всем находить хорошее, а хейтерские комментарии в соцсети не принимать близко к сердцу.

Поклонники творчества актрисы соболезнуют горькой утрате родственников и не могут поверить в то, что Эдже больше нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла сыгравшая в «Кибердеревне» и «Царевне-лягушке» российская актриса Татьяна Плетнева. Предположительная причина смерти — онкологическое заболевание. Ей было всего 48 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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