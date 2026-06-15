Звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем скончалась на руках у матери

Звезда турецкого сериала Эдже Иртем умерла на руках у матери

Турецкая актриса Эдже Иртем, знакомая зрителям по сериалам «Клюквенный щербет» и «Семья», умерла на руках у матери. Трагедия произошла у нее дома на следующий день после празднования дня рождения. Об этом сообщило издание Haberler.

О смерти артистки рассказал адвокат ее семьи. По предварительным данным, причиной мог стать сердечный приступ. В момент трагедии рядом с Иртем находилась ее мать, однако спасти дочь ей не удалось.

«Моя доверительница Эдже Иртем сегодня около 12:00 скончалась. Это произошло у нее дома, где в тот момент она находилась вместе с матерью. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Расследование продолжается. Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов судебно-медицинской экспертизы», — сообщил адвокат.

Эдже Иртем родилась в 1991 году в турецком городе Сивасе. Она получила образование на музыкальном факультете Университета Яшар, а затем продолжила обучение актерскому мастерству в Стамбуле.

Телевизионная карьера Иртем началась в 2014 году с проекта «Сбежавшие невесты». Позже актриса появилась в сериалах «Новая невеста», «Запретный плод», «Мистер ошибка», «Узник», «Семья» и «Клюквенный щербет».

Окончательная причина смерти артистки станет известна после завершения судебно-медицинской экспертизы.

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