От Москвы до Минска и Казани: Путин и Никитин обсудили развитие скоростных железных дорог

Больше половины поезда для новой высокоскоростной магистрали из Москвы в Петербург почти готова. О том, как идет реализация уникального для нашей страны проекта сегодня президенту доложил глава Минтранса Андрей Никитин. Возведение ВСМ стало вызовом не только для строителей, но и для конструкторов. Вся начинка нового состава исключительно отечественного производства. Куда еще пойдут такие скоростные поезда — знает обозреватель «Известий» Роман Ишмухаметов.

В центре внимания президента — крупнейший железнодорожный проект современной России, высокоскоростная магистраль.

«У нас на всем протяжении проекта развернута на сегодняшний день работа. Поезд создается, мы сегодня уже сварили практически первые пять вагонов поезда для высокоскоростной магистрали», — доложил министр транспорта России Андрей Никитин.

Этот будущий экспресс станет первым в России поездом, способным развивать скорость до 400 километров в час. Над его созданием сейчас работают 150 предприятий по всей стране — фактически рождается новая высокотехнологичная отрасль отечественного машиностроения.

Не менее масштабная работа идет и на самой трассе — по всему маршруту возводятся мосты, эстакады, путепроводы. Один из самых сложных объектов — переход через реку Шошу в Тверской области протяженностью около восьми километров.

Специально для ВСМ вдоль будущей линии создаются десять производственных площадок. Здесь будут выпускать уникальные железобетонные балки длиной 32 метра и весом 700 тонн — они станут основой для мостов и эстакад, по которым пройдет треть всей высокоскоростной линии. А там, где магистраль пройдет по болотистым грунтам, забивают тысячи свай. На сверхвысокой скорости даже небольшой перепад высоты недопустим, поэтому путь должен быть идеально прямым.

— Кто следит за качеством? — спросил президент.

— За качеством следит у нас, во-первых, представитель заказчика — это концессионеры, там у них нанята специальная компания. Во-вторых, Ростехнадзор работает на объекте, и генподрядчик — РЖД — в первую очередь. Поэтому все это предельно жестко рассматривается, — ответил Никитин.

Но ВСМ — это только начало. Андрей Никитин представил президенту предложения по развитию сети скоростных линий. По оценкам специалистов, следующий наиболее эффективный и востребованный маршрут — Москва — Нижний Новгород — Казань. Прорабатывается и международная линия Москва — Минск.

«Что касается „Москва — Минск“, мы с Александром Григорьевичем неоднократно это обсуждали. Президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет», — заявил Путин.

Отдельная тема — развитие речного и морского транспорта. Пассажирские перевозки по воде показывают рекордные темпы роста. Строятся «Метеоры» и круизные суда.

— Пассажирский речной транспорт развивается еще более динамично, чем грузовые перевозки, — продолжил доклад Никитин.

— А средний возраст этих судов пассажирских какой? — уточнил Путин.

— С учетом того, что мы сейчас обновляем, — 38 лет, но он будет меняться прямо на глазах. Москва более 40 судов планирует выпустить, то есть этот возраст будет очень сильно снижаться, — добавил министр.

От скоростных поездов до речных магистралей — транспортная система страны сегодня переживает одно из самых масштабных обновлений за последние десятилетия.

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