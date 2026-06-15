«Очень возможно»: Лукашенко назвал сроки завершения конфликта на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко: конфликт на Украине может завершиться в 2026 году

Конфликт на Украине может завершиться уже в течение 2026 года. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.

«Это очень возможно… Если такая воля и желание есть... конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что прекращение боевых действий во многом зависит от решений ограниченного круга лиц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что белорусский лидер предупреждал о жестких последствиях в случае попыток ВСУ атаковать территорию Белоруссии. По его словам, подобный шаг со стороны противника мгновенно и кардинально изменит весь характер украинского конфликта.

Лукашенко также отмечал, что украинские военные на самом деле не заинтересованы в открытии дополнительного фронта протяженностью около полутора тысяч километров, так как осознают тяжесть последствий.

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