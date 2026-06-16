Прихожан не пустили на службу в храм в Кременчуге

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В начале месяца Троицкий собор здесь захватили сторонники Православной церкви Украины.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Отношение официального Киева к религии очень странное. Если кто-то находит слова, чтобы оправдать захват церквей, то как объяснить то, что сегодня произошло в Кременчуге.

Там некий Феодосий Овчарук, называющий себя новым настоятелем захваченного Троицкого собора, просто не пустил прихожан в храм на молитву.

«Вы не имеете права проводить здесь эти собрания», — заявил он.

Стоит добавить, что храм не просто построен на пожертвования местных жителей, а большинство из них сами принимали участие в его строительстве. И вот теперь церковь у них просто отобрали.

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